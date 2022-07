Civitanova Marche, ambulante ucciso sotto gli occhi dei passanti: le immagini subito dopo l'omicidio (Di venerdì 29 luglio 2022) Un uomo di 39 anni, di origine nigeriana, è stato ucciso da un passante. L'aggressore avrebbe usato una stampella per colpire a morte Alika Ogorchukwu, ambulante. Il presunto omicida è stato fermato. La scena del crimine è il centralissimo Corso Umberto I e l'aggressione è avvenuta davanti a diversi testimoni che hanno chiamato i soccorsi: il personale del 118 ha cercato di rianimare il nigeriano, che è deceduto in strada. Leggi su lastampa (Di venerdì 29 luglio 2022) Un uomo di 39 anni, di origine nigeriana, è statoda un passante. L'aggressore avrebbe usato una stampella per colpire a morte Alika Ogorchukwu,. Il presunto omicida è stato fermato. La scena del crimine è il centralissimo Corso Umberto I e l'aggressione è avvenuta davanti a diversi testimoni che hanno chiamato i soccorsi: il personale del 118 ha cercato di rianimare il nigeriano, che è deceduto in strada.

