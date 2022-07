Civitanova Marche, ambulante nigeriano ucciso per strada per un complimento a una donna: “Colpito con la sua stampella” (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpito con la sua stampella fino alla morte. Così è deceduto un ambulante nigeriano aggredito per strada a Civitanova Marche. A scatenare la furia dell’aggressore, cittadino italiano, gli apprezzamenti rivolta a una donna che accompagnava. È accaduto oggi verso le 14 lungo corso Umberto. La Croce Gialla di Recanati ha prestato i primi soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli uomini della Squadra mobile della Questura di Macerata e il magistrato Claudio Rastrelli. L’aggressore sarebbe già in stato di fermo. La vittima aveva 39 anni. All’episodio hanno assistito diverse persone, dato che è avvenuto lungo il corso principale di Civitanova Marche. Gli agenti della Squadra Mobile stanno sentendo in queste ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022)con la suafino alla morte. Così è deceduto unaggredito per. A scatenare la furia dell’aggressore, cittadino italiano, gli apprezzamenti rivolta a unache accompagnava. È accaduto oggi verso le 14 lungo corso Umberto. La Croce Gialla di Recanati ha prestato i primi soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli uomini della Squadra mobile della Questura di Macerata e il magistrato Claudio Rastrelli. L’aggressore sarebbe già in stato di fermo. La vittima aveva 39 anni. All’episodio hanno assistito diverse persone, dato che è avvenuto lungo il corso principale di. Gli agenti della Squadra Mobile stanno sentendo in queste ore ...

