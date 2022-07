Chiara Ferragni Stronca Selvaggia Lucarelli! Lo Scontro Si Fa Infuocato… (Di venerdì 29 luglio 2022) Chiara Ferragni non ci sta a passare per ladra. Ecco perché ha deciso di replicare alle accuse mosse da Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi. La giornalista le aveva dato della ladra, dopo che Chiara aveva confidato di portarsi a casa la biancheria degli hotel dove soggiorna. Peccato che Selvaggia non sia al corrente del fatto che la Ferragni paga tutto ciò che si porta via dagli alberghi. E’ quello che ha spiegato la moglie di Fedez in un video postato su TikTok e che è diventato virale in rete. Ecco tutti i dettagli! Selvaggia dà della ladra alla Ferragni: arriva la replica dell’imprenditrice Continua la guerra via social tra Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez. Questa volta ad essere presa di mira dalla Lucarelli è proprio ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 29 luglio 2022)non ci sta a passare per ladra. Ecco perché ha deciso di replicare alle accuse mosse daLucarelli nei giorni scorsi. La giornalista le aveva dato della ladra, dopo cheaveva confidato di portarsi a casa la biancheria degli hotel dove soggiorna. Peccato chenon sia al corrente del fatto che lapaga tutto ciò che si porta via dagli alberghi. E’ quello che ha spiegato la moglie di Fedez in un video postato su TikTok e che è diventato virale in rete. Ecco tutti i dettagli!dà della ladra alla: arriva la replica dell’imprenditrice Continua la guerra via social traLucarelli e i Ferragnez. Questa volta ad essere presa di mira dalla Lucarelli è proprio ...

