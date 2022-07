Chiara Ferragni e Fedez scatenati più che mai: nessuno li aveva mai visti così (Di venerdì 29 luglio 2022) I Ferragnez stupiscono ancora una volta i loro fan: su Instagram Chiara Ferragni e Fedez si mostrano in una veste inaspettata, che i follower non hanno potuto fare a meno di commentare sorpresi. La coppia d'oro di Instagram Chiara Ferragni e Fedez, continuano con i loro post autoironici per intrattenere e divertire i loro tantissimi follower. L'imprenditrice digitale è sempre perfetta: capelli in piega, trucco in linea con i look che decide di sfoggiare e abiti sempre abbinati a puntino. Resta comunque un comune essere umano, con alti e bassi e tanti momenti di imbarazzo. L'ammirazione che negli ultimi anni tante donne hanno dimostrato di nutrire nei suoi confronti, è dovuta soprattutto al modo con il quale l'influencer, complice del supporto di suo marito, ride dei suoi strafalcioni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022) I Ferragnez stupiscono ancora una volta i loro fan: su Instagramsi mostrano in una veste inaspettata, che i follower non hanno potuto fare a meno di commentare sorpresi. La coppia d'oro di Instagram, continuano con i loro post autoironici per intrattenere e divertire i loro tantissimi follower. L'imprenditrice digitale è sempre perfetta: capelli in piega, trucco in linea con i look che decide di sfoggiare e abiti sempre abbinati a puntino. Resta comunque un comune essere umano, con alti e bassi e tanti momenti di imbarazzo. L'ammirazione che negli ultimi anni tante donne hanno dimostrato di nutrire nei suoi confronti, è dovuta soprattutto al modo con il quale l'influencer, complice del supporto di suo marito, ride dei suoi strafalcioni ...

