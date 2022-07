Chi sono i trapper arrestati nella faida di Milano (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Rapine, aggressioni e sequestro di persona commesse in una 'faida musicale'. I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Guido Salvini nei confronti del trapper lecchese Simba La Rue e di altri 8 giovani che fanno parte del suo gruppo. Una pistola con quattro proiettili è stata trovata a casa di Simba La Rue. L'arma, una Zastava calibro 6.35, è stata sequestrata dai Carabinieri nel corso di una perquisizione durante l'esecuzione della misura cautelare. Stando ai primi accertamenti, la pistola è perfettamente funzionante. Le indagini dei militari della compagnia Duomo coordinate dal pm Francesca Crupi, hanno ricostruito una rapina avvenuta in marzo e il sequestro di persona, risalente ai primi di giugno, del trapper padovano Baby ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Rapine, aggressioni e sequestro di persona commesse in una 'musicale'. I carabinieri del comando provinciale distanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Guido Salvini nei confronti dellecchese Simba La Rue e di altri 8 giovani che fanno parte del suo gruppo. Una pistola con quattro proiettili è stata trovata a casa di Simba La Rue. L'arma, una Zastava calibro 6.35, è stata sequestrata dai Carabinieri nel corso di una perquisizione durante l'esecuzione della misura cautelare. Stando ai primi accertamenti, la pistola è perfettamente funzionante. Le indagini dei militari della compagnia Duomo coordinate dal pm Francesca Crupi, hanno ricostruito una rapina avvenuta in marzo e il sequestro di persona, risalente ai primi di giugno, delpadovano Baby ...

