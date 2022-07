Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena: I Monelli, montepremi finale e parola vincente di venerdì 29 luglio 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Reazione a Catena 2022. Appuntamento del venerdì con Reazione a Catena su Rai 1, il programma dell’estate che allena la mente e che tiene compagnia, dal lunedì alla domenica, a migliaia e migliaia di telespettatori. Anche stasera Marco Liorni è pronto per ritornare al timone della trasmissione in una nuova, avvincente puntata. La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Intuizione e abilità saranno gli ingredienti principali anche questa sera: a sfidarsi sono i campioni in carica freschi della vittoria del montepremi di ieri I Monelli e il trio de “Le belle di nonna“. Chi avrà la meglio? Reazione a Catena 2022: “Le belle di nonna” VS “I Monelli” Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Appuntamento delconsu Rai 1, il programma dell’estate che allena la mente e che tiene compagnia, dal lunedì alla domenica, a migliaia e migliaia di telespettatori. AncheMarco Liorni è pronto per ritornare al timone della trasmissione in una nuova, avpuntata. La sfida, come sempre, sarà a colpi di parole. Intuizione e abilità saranno gli ingredienti principali anche questa sera: a sfidarsi sono i campioni in carica freschi della vittoria deldi ieri Ie il trio de “Le belle di nonna“. Chi avrà la meglio?: “Le belle di nonna” VS “I” Le ...

LuigiGallo15 : Abbiamo già vinto perché ora tutti parlano di Agenda Sociale nata con i 9 punti che Giuseppe Conte ha portato a Dra… - vaiztm : RT @whodfuckisraff: uagliu ma che sta succedendo perché le gomme la gente le chiama cicles? O SAPIT NO CHE CICLES SONG E BICICLETT CHE CAZZ… - CorriereCitta : Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena: , montepremi finale e parola vincente di venerdì 29 luglio 2022 - piabarbuzzi : RT @whodfuckisraff: uagliu ma che sta succedendo perché le gomme la gente le chiama cicles? O SAPIT NO CHE CICLES SONG E BICICLETT CHE CAZZ… - bnbnbnccc : RT @whodfuckisraff: uagliu ma che sta succedendo perché le gomme la gente le chiama cicles? O SAPIT NO CHE CICLES SONG E BICICLETT CHE CAZZ… -