Chi ha ucciso Kristina Gallo? La svolta: arrestato il compagno (Di venerdì 29 luglio 2022) A distanza di oltre tre anni, arriva la svolta sull’omicidio di Kristina Gallo: i Carabinieri di Bologna hanno arrestato un uomo, ritenuto il presunto assassino della donna, uccisa a 30 anni nella sua casa di via Andrea da Faenza in Bolognina il 25 marzo del 2019. A darne notizia è il Corriere di Bologna: a finire in carcere sarebbe un uomo di 44 anni che aveva una relazione con la vittima. Una storia che gli inquirenti avrebbero definito “burrascosa”. Già nel febbraio dello scorso anno il suo nome era finito nel registro degli indagati dopo la riapertura del fascicolo per omicidio volontario, dopo una precedente richiesta di archiviazione. Omicidio Kristina Gallo: un arresto L’uomo arrestato per l’omicidio di Kristina Gallo si era ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 29 luglio 2022) A distanza di oltre tre anni, arriva lasull’omicidio di: i Carabinieri di Bologna hannoun uomo, ritenuto il presunto assassino della donna, uccisa a 30 anni nella sua casa di via Andrea da Faenza in Bolognina il 25 marzo del 2019. A darne notizia è il Corriere di Bologna: a finire in carcere sarebbe un uomo di 44 anni che aveva una relazione con la vittima. Una storia che gli inquirenti avrebbero definito “burrascosa”. Già nel febbraio dello scorso anno il suo nome era finito nel registro degli indagati dopo la riapertura del fascicolo per omicidio volontario, dopo una precedente richiesta di archiviazione. Omicidio: un arresto L’uomoper l’omicidio disi era ...

