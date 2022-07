Chi crede di convincere Berlusconi promettendo il dentista gratis e “mille euro” alle nonne e alle mamme? | VIDEO (Di venerdì 29 luglio 2022) Continua la campagna elettorale di Silvio Berlusconi a colpi di “mille euro”. Ad aggiudicarseli, nei discorsi dell’ex Cav, questa volta sono “tutte le nostre mamme e tutte le nostre nonne”. “Vogliamo dare serenità a tutte quelle persone che non hanno potuto versare i contributi – ha detto in un’intervista televisiva a Zona Bianca su Rete4 – ma che hanno lavorato più di tutti, senza sosta in casa il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, di sabato, di domenica, durante le ferie. A loro garantiremo mille euro al mese per tredici mensilità, abbiamo già fatto i nostri conti su come trovare i fondi”. Lo stesso tetto era stato fissato dal leader di Forza Italia nelle promesse di aumento delle pensioni minime, in un discorso che ancora una volta guarda al passato del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Continua la campagna elettorale di Silvioa colpi di “”. Ad aggiudicarseli, nei discorsi dell’ex Cav, questa volta sono “tutte le nostree tutte le nostre”. “Vogliamo dare serenità a tutte quelle persone che non hanno potuto versare i contributi – ha detto in un’intervista televisiva a Zona Bianca su Rete4 – ma che hanno lavorato più di tutti, senza sosta in casa il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, di sabato, di domenica, durante le ferie. A loro garantiremoal mese per tredici mensilità, abbiamo già fatto i nostri conti su come trovare i fondi”. Lo stesso tetto era stato fissato dal leader di Forza Italia nelle promesse di aumento delle pensioni minime, in un discorso che ancora una volta guarda al passato del ...

LiciaRonzulli : Votare Calenda significa votare RADICALI e dire di sì all’utero in affitto e alle droghe facili. Queste sono posizi… - GiusCandela : Totti toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito.… - neXtquotidiano : Chi crede di convincere #Berlusconi promettendo il dentista gratis e “mille euro” alle nonne e alle mamme? | VIDEO - allegra134 : RT @LiciaRonzulli: Votare Calenda significa votare RADICALI e dire di sì all’utero in affitto e alle droghe facili. Queste sono posizioni i… - GiuseppeDessi_ : RT @anspinazionale: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in… -