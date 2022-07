Chelsea, interesse per un gioiellino italiano: le ultime (Di venerdì 29 luglio 2022) Le sirene della Premier League continuano a farsi sentire in Serie A. Dopo Scammacca, un altro giovane di prospettiva potrebbe cedere alle lusinghe di un club inglese. Il Chelsea, dopo aver provato ad inserirlo nella trattativa Lukaku, sta spingendo per Casadei. Il gioiellino classe 2003 è stato cercato nell’ultimo periodo da Torino, come contropartita nell’affare Bremer. Come tutti sappiamo, il centrale brasiliano ha scelto però la Juventus, lasciando a bocca asciutta l’Inter. Ciò ha complicato il cammino del Toro verso Casadei. FOTO: Getty – Casadei-Inter-ChelseaOra l’Inter deve decidere cosa fare del centrocampista, considerato un vero e proprio talento del calcio italiano. Il Chelsea vorrebbe Cesare Casadei a titolo definitivo. Era stato proprio questo il cavillo che non aveva convinto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Le sirene della Premier League continuano a farsi sentire in Serie A. Dopo Scammacca, un altro giovane di prospettiva potrebbe cedere alle lusinghe di un club inglese. Il, dopo aver provato ad inserirlo nella trattativa Lukaku, sta spingendo per Casadei. Ilclasse 2003 è stato cercato nell’ultimo periodo da Torino, come contropartita nell’affare Bremer. Come tutti sappiamo, il centrale brasiliano ha scelto però la Juventus, lasciando a bocca asciutta l’Inter. Ciò ha complicato il cammino del Toro verso Casadei. FOTO: Getty – Casadei-Inter-Ora l’Inter deve decidere cosa fare del centrocampista, considerato un vero e proprio talento del calcio. Ilvorrebbe Cesare Casadei a titolo definitivo. Era stato proprio questo il cavillo che non aveva convinto ...

