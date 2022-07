Che cosa insegna il caso TF1 a proposito dei rapporti fra TV e web (Di venerdì 29 luglio 2022) La difficoltà di imporsi nel digitale Les Echis, di M. A., pag. 17 La vendita a Reworld del bottino dei media digitali (Aufeminin, Doctissimo, Marmiton ecc.), pochi anni dopo averli acquisiti, testimonia le difficoltà per un gruppo come TF1 di imporsi nei media web. Alla fine del 2017, TF1 ha annunciato l’acquisizione di Aufeminin, un noto operatore puro. Questa acquisizione rappresenterà una tappa importante nel percorso del gruppo TF1“, ha promesso Gilleslselisson, il suo capo. Per affermarsi, TF1, criticata dagli analisti per l’eccessiva timidezza nel settore digitale, non ha esitato a spendere circa 380 milioni di euro. Ma meno di cinque anni dopo, TF1 ha venduto la maggior parte dei marchi della sua divisione media digitali (Aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques. …) a Reworld Media Vendita circa 60 milioni I dettagli dell’operazione non sono stati comunicati, ma secondo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 29 luglio 2022) La difficoltà di imporsi nel digitale Les Echis, di M. A., pag. 17 La vendita a Reworld del bottino dei media digitali (Aufeminin, Doctissimo, Marmiton ecc.), pochi anni dopo averli acquisiti, testimonia le difficoltà per un gruppo come TF1 di imporsi nei media web. Alla fine del 2017, TF1 ha annunciato l’acquisizione di Aufeminin, un noto operatore puro. Questa acquisizione rappresenterà una tappa importante nel percorso del gruppo TF1“, ha promesso Gilleslselisson, il suo capo. Per affermarsi, TF1, criticata dagli analisti per l’eccessiva timidezza nel settore digitale, non ha esitato a spendere circa 380 milioni di euro. Ma meno di cinque anni dopo, TF1 ha venduto la maggior parte dei marchi della sua divisione media digitali (Aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques. …) a Reworld Media Vendita circa 60 milioni I dettagli dell’operazione non sono stati comunicati, ma secondo ...

