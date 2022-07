Centrodestra | il gran ritorno di Fitto al fianco di Meloni È l' uomo del programma per Fratelli d' Italia Il ritratto

(Di venerdì 29 luglio 2022) Raffaeleha una storia politica solida alle spalle non solo personale, ma anche di famiglia. Il padre –democristiano- Salvatore è stato presidente della regione Puglia. Lui ha fatto ancor di più. Attualmente co-presidente del Gruppo Conservatori e Riformisti Europei, è stato anche lui presidente della regione Puglia e due volte ministro per... Segui su affarni.it

___Nukenin : @GianricoCarof Solo i fessi del pd possono bersi la pantomima del fascismo. Ringrazia l'elevato astensionismo (e i… - BiribissiBlog : Verso le #elezioni La #Liguria è “azzurra”, come gran parte del Paese, #Genova 'rossa' secondo le previsioni dell’… - xorge3011 : La destra italiana è poco seria dal 1994, e si dura gran fatica a sperare che rinsavisca dopo quasi trent' anni//ww… - Marilen97832318 : RT @Patagone1: @a_iervolino @marcodemeu Ecco, questo é il primo punto! Poi tocca guardare anche alla legge elettorale ed a cosa significher… - Patagone1 : @a_iervolino @marcodemeu Ecco, questo é il primo punto! Poi tocca guardare anche alla legge elettorale ed a cosa si… -

...senza idee e senza argomenti da portare ai propri elettori si rifugia nelle solite calunnie contro i leader delsfruttando anche la stampa amica. Se Giorgia Meloni viene accusata a...... questo giovedì, quando ha preso le distanze dalla polemica russo - leghista ribadendo avoce ... Chiude il quadro a stelle e strisce delitaliano un bacino di "risorse" esterne, per ...La macchina del fango rossa sta lavorando a pieno ritmo per delegittimare i leader del centrodestra: l'ultimo attacco è stato per Silvio Berlusconi ...Il via vai a Villa Taverna, il lavorìo dei pontieri per spegnere le polemiche russe, il team atlantista nella società civile. Da Giorgetti a Zanni, da Valentini ad Urso, da Crolla a Giubilei. Guida ra ...