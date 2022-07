Centaurus, primo caso in Italia. I rischi della nuova variante Covid (Di venerdì 29 luglio 2022) Dominio totale della variante Omicron in Italia, al 100% dei casi, con la sottovariante BA.5 (o Omicron 5) largamente dominante con l'86% dei contagi. Ma si affaccia anche la nuova sottovariante BA.2.75, nota come ' Centaurus', di cui è stato trovato il primo caso in Italia la scorsa settimana. È quanto emerge dalle schede di monitoraggio settimanale dell'Iss. Oltre alla BA.5 sono presenti anche BA.4 (11.6%), BA.2 (1.6%) e BA.1 (0.8%). «Si segnala, inoltre - scrive l'Iss - una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75 (settimana di campionamento 11-17 luglio)». «Ci dobbiamo abituare perché probabilmente a settembre-ottobre con la variante Centaurus, che diventerà ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Dominio totaleOmicron in, al 100% dei casi, con la sottoBA.5 (o Omicron 5) largamente dominante con l'86% dei contagi. Ma si affaccia anche lasottoBA.2.75, nota come '', di cui è stato trovato ilinla scorsa settimana. È quanto emerge dalle schede di monitoraggio settimanale dell'Iss. Oltre alla BA.5 sono presenti anche BA.4 (11.6%), BA.2 (1.6%) e BA.1 (0.8%). «Si segnala, inoltre - scrive l'Iss - una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75 (settimana di campionamento 11-17 luglio)». «Ci dobbiamo abituare perché probabilmente a settembre-ottobre con la, che diventerà ...

