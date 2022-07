Centaurus, l'Iss: primo caso di sotto - variante Covid registrato in Italia (Di venerdì 29 luglio 2022) Una sequenza riconducibile alla sotto - variante di Covid BA.2.75 (la cosiddetta ' Centaurus ') è stata registrata anche in Italia nel campionamento 11 - 17 luglio. Lo si legge nelle schede di ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Una sequenza riconducibile alladiBA.2.75 (la cosiddetta '') è stata registrata anche innel campionamento 11 - 17 luglio. Lo si legge nelle schede di ...

