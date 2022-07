Castello delle Cerimonie, chi lo ha costruito? La storia della location da sogno (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Castello delle Cerimonie è uno dei posti più suggestivi e celebri nella tv italiana. Una location perfetta e rinomata per le Cerimonie. Ma sapere chi l’ha costruita? Andiamo a conoscere la sua storia. È una delle strutture più ambite per matrimonio, comunioni, battesimi, diciottesimi e Cerimonie varie. Una notorietà arrivata grazie al programma di Real Time in cui molte persone hanno deciso di festeggiare proprio lì il loro giorno più bello. Ma vi siete mai chiesti chi è che ha realizzato la villa? Andiamo a vedere da vicino qualche dettaglio in più. fonte foto: InstagramTra le tante strutture per matrimoni e Cerimonie varie, è impossibile non sottolineare come Il Castello delle ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilè uno dei posti più suggestivi e celebri nella tv italiana. Unaperfetta e rinomata per le. Ma sapere chi l’ha costruita? Andiamo a conoscere la sua. È unastrutture più ambite per matrimonio, comunioni, battesimi, diciottesimi evarie. Una notorietà arrivata grazie al programma di Real Time in cui molte persone hanno deciso di festeggiare proprio lì il loro giorno più bello. Ma vi siete mai chiesti chi è che ha realizzato la villa? Andiamo a vedere da vicino qualche dettaglio in più. fonte foto: InstagramTra le tante strutture per matrimoni evarie, è impossibile non sottolineare come Il...

NataperCaso : Castelul de Lut, il castello delle fate nel cuore della Romania. - Tia_Bramo : Finally holidays and relax! Paesaggio di Orce nell’altopiano di Granada, con su #cuevas e castello delle 7 torri. - RaffaeleSalva11 : Un castello delle favole immerso tra i monti ??per gli amanti dei castelli (e non solo) questo luogo è proprio da… - swamilee : RT @LaBombetta76: Ma era un pranzo di matrimonio al Castello delle Cerimonie? ?????? - LaBombetta76 : Ma era un pranzo di matrimonio al Castello delle Cerimonie? ?????? -