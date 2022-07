Caso Salvini | Malpezzi Pd | ' Meloni si dice atlantista? Non basta | pretenda chiarezza'

Corriere : Nuovo caso Russia per Salvini. Spunta un nuovo dossier, ma la Lega smentisce: «falsità» - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - PPASQUERO : RT @Michele_Anzaldi: Rai, si riapre il caso Sangiuliano-FdI. L'Usigrai attacca, ma intanto il direttore del Tg2 domenica va da Salvini a Ce… - marketingpmi : RT @jacopo_iacoboni: Le notizie vere, i servi sciocchi e gli utili idioti. Nell'editoriale @MassimGiannini spiega perché @LaStampa conferm… - MikLinSwe : RT @jacopo_iacoboni: Le notizie vere, i servi sciocchi e gli utili idioti. Nell'editoriale @MassimGiannini spiega perché @LaStampa conferm… -

...ieri Enrico Letta si è presentato davanti alle telecamere per pronunciare il suo j'accuse contro, indossando i pantaloni di Le Carrè e la giacca di Ian Fleming. La verità è che in questo...... aveva minacciato di uscire dal Movimento indi deroghe e chiudere baracca e burattini, ...e Berlusconi , l'unico messaggio certo e ribadito quasi quotidianamente è la chiusura totale ad ...Siamo tra i Paesi occidentali che si sono mostrati più solidali con l'Ucraina e ci vuole poco per rendersi conto che la nuova cortina di ferro non passa poi così distante da noi."Ho messo sul tavolo i punti di discussione, ragiono di cose concrete. Faremo un discorso di verità e coraggio al Paese", ha spiegato l'ex premier ai microfoni di Start, su Sky TG24. E sul caso Lega-R ...