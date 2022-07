Caro Letta, passi il turarsi il naso ma non possiamo prostituirci! (Di venerdì 29 luglio 2022) Alle ultime elezioni politiche ho votato i “5Stelle”. All’indomani della loro vittoria ero già deluso; mi avevano tradito andando con la Lega di Matteo Salvini. Avevo avuto rassicurazioni da Luigi Di Maio (incontrato casualmente in treno, seduto di fronte a me) e Danilo Toninelli (mio conterraneo) che non avrebbero mai e poi mai sposato il milanese imbruttito. Non ho fatto in tempo a fare la luna di miele con loro che già mi ero ritrovato da solo. In questi anni ho ammirato il lavoro di molti dei “grillini” che senza finire nei salotti televisivi che tanto piacciono all’uomo di Pomigliano, hanno cercato di darsi da fare nel silenzio per cambiare questo Paese. Lo scisma d’Oriente e d’Occidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto pensare a tutti la solita frase che sembra molto banale e populista ma ha la sua verità: “Sono uguali a tutti gli altri”. A questo punto un’altra volta mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Alle ultime elezioni politiche ho votato i “5Stelle”. All’indomani della loro vittoria ero già deluso; mi avevano tradito andando con la Lega di Matteo Salvini. Avevo avuto rassicurazioni da Luigi Di Maio (incontrato casualmente in treno, seduto di fronte a me) e Danilo Toninelli (mio conterraneo) che non avrebbero mai e poi mai sposato il milanese imbruttito. Non ho fatto in tempo a fare la luna di miele con loro che già mi ero ritrovato da solo. In questi anni ho ammirato il lavoro di molti dei “grillini” che senza finire nei salotti televisivi che tanto piacciono all’uomo di Pomigliano, hanno cercato di darsi da fare nel silenzio per cambiare questo Paese. Lo scisma d’Oriente e d’Occidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto pensare a tutti la solita frase che sembra molto banale e populista ma ha la sua verità: “Sono uguali a tutti gli altri”. A questo punto un’altra volta mi ...

Antonio_Tajani : Caro Letta parlano i fatti. Pd e 5S sono i partiti italiani che in Europa hanno votato più di tutti a favore di att… - AlexBazzaro : Ma che bella scelta caro Letta. Una sincera democratica già dalle prime dichiarazioni. A chi si riferisce la coordi… - GiovaQuez : Su temi chiave come Pnrr, sanzioni alla Russia e guerra in Ucraina, Letta si è sempre schierato in maniera chiara a… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Quando ho visto che il Noè del Pd per salvarsi dal diluvio universale ha imbarcato sull’arca di tutto e di più, non ce l’h… - 1237171aa : RT @ilfattoblog: Quando ho visto che il Noè del Pd per salvarsi dal diluvio universale ha imbarcato sull’arca di tutto e di più, non ce l’h… -