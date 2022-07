(Di venerdì 29 luglio 2022)Giuliano i tuoi pezzi sulmi fanno godere come un pazzo. Recentemente hai scritto: “A luglio fa caldo da secoli, facciamocene una ragione con lo stile asettico dei bollettini dell’Aeronautica, invece di sacrificarci all’ideologia”. A chi ti contestava l’abuso del meteo, hai risposto che proprio dalle rilevazioni meteo si parte per fare considerazioni deterministe sul riscaldamentotico.Giuliano ti chiederai perché diavolo ti scrivo questa letterina. Semplice. Perché vorrei raccontarti di come stiamo perdendo la partita e di come le grandi piattaforme tecnologiche, Facebook e Instagram, rappresentino oggi quei cattivi maestri che stanno distruggendo ogni possibilità di opinione dissenziente sul. Da una parte i loro manager locali raccolgono pubblicità come il più aggressivo ...

NicolaPorro : ?? Censura social: la mia lettera a #GiulianoFerrara pubblicata oggi sul Foglio ?? - giannimurania : @Paolo__Ferrara Caro Paolo, oggi i media cercano solo di unfluenzare le persone, con i soli titoli!! Adesso è l'age… - Marc_OTSS : Però caro @Paolo__Ferrara , vogliamo togliere l’ultimo giochino al grande #RignanaJones che sta cercando l’… - giannantonio51 : RT @gabriellacapria: @alesallusti Ferrara gran giornalista un cervello pensante ,la Pascale ha divertito Silvio e i divertimenti si pagano… - gabriellacapria : @alesallusti Ferrara gran giornalista un cervello pensante ,la Pascale ha divertito Silvio e i divertimenti si paga… -

Nicola Porro

Anche la Provincia di, come la maggior parte degli enti locali, ha dovuto rivedere i propri ... Alle minori entrate si aggiungono i maggiori costi dovuti albollette per 650 mila euro, solo ...... o quasi, che ha finito per pesare anche sul bilancio 2022 della Provincia di. Per questo l'... Alle minori entrate si aggiungono i maggiori costi dovuti albollette per 650 mila euro, solo ... Caro Ferrara, così i social censurano i dissidenti del clima Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...