Carne farcita di droga per i detenuti del carcere di S. Maria Capua Vetere: la denuncia del Sappe (Di venerdì 29 luglio 2022) Il ridotto personale di Polizia in servizio al settore colloqui del carcere di Santa Maria Capua Vetere ha scoperto nei pacchi diretti ai detenuti portati dai familiari Carne cruda farcita all'hashish, con un sequestro di circa 100 grammi di stupefacente. Lo rende noto Emilio Fattorello, Segretario Nazionale per la Campania del Sappe, il sindacato della Polizia penitenziaria: "Questo è solo uno degli interventi effettuati, tra eventi critici all'ordine del giorno. Come la rissa tra decine di detenuti che il garante dei detenuti della Provincia di Caserta, Elisa Belcuore, censura e liquida come un lieve litigio". Il Sappe: sistema penitenziario al collasso "Solo che quel 'lieve litigio' – prosegue – ha ...

