Carmen Di Pietro rifiuta l'extra lusso: "Non ci voglio andare..." (Di venerdì 29 luglio 2022) Carmen Di Pietro si schiera contro l'extra lusso. L'amata modella e conduttrice originaria di Potenza ha fatto un'invettiva contro gli hotel a 5 stelle. "Non mi piace questa situazione" Carmela Tonto - in arte, Carmen Di Pietro - è uno dei personaggi dell'Estate 2022. La showgirl, conduttrice e modella nata a Potenza il 24 maggio 1965 è seguitissima sui social grazie al suo carattere stravagante. È, infatti, spesso protagonista di gag e storie divertenti, molte delle quali diventano virali in poco tempo. Dopo il debutto da attrice negli anni '80, Carmen Di Pietro ha partecipato come valletta e opinionista in diversi programmi televisivi, tra cui Le sfumature di Ippoliti e La Vita in Diretta. La storia d'amore con il suo primo e unico marito, Sandro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022)Disi schiera contro l'. L'amata modella e conduttrice originaria di Potenza ha fatto un'invettiva contro gli hotel a 5 stelle. "Non mi piace questa situazione" Carmela Tonto - in arte,Di- è uno dei personaggi dell'Estate 2022. La showgirl, conduttrice e modella nata a Potenza il 24 maggio 1965 è seguitissima sui social grazie al suo carattere stravagante. È, infatti, spesso protagonista di gag e storie divertenti, molte delle quali diventano virali in poco tempo. Dopo il debutto da attrice negli anni '80,Diha partecipato come valletta e opinionista in diversi programmi televisivi, tra cui Le sfumature di Ippoliti e La Vita in Diretta. La storia d'amore con il suo primo e unico marito, Sandro ...

ParliamoDiNews : Carmen di Pietro come era prima dei ritocchini: la naufraga molto diversa - - bananascatlady : Possibile che su Instagram non si possa silenziare una persona? L'ho dovuta bloccare semplicemente perché me la rit… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'La lavatrice' con Carmen Di Pietro - Vieni da me 18/12/2019 - zazoomblog : Carmen Di Pietro beccata nel bagno pubblico a fare una cosa disgustosa: “Ma è totalmente pazza” - #Carmen #Pietro… - zazoomblog : Carmen Di Pietro beccata nel bagno pubblico a fare una cosa disgustosa: “Ma è totalmente pazza” - #Carmen #Pietro… -