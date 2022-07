Cardito | estate al Parco Taglia | ecco tutti gli eventi in programma

(Di venerdì 29 luglio 2022). Tutto pronto per l’edizione 2022 del calendarioal” a. Anche quest’anno aldiper tutto il mese di agosto ci saranno spettacoli, musica live, cabaret, street food, animazione e tanti ospiti per vivere un’indimenticabile a contatto con la natura. Un’iniziativa ad ingresso gratuito che ha visto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LeggoCassino.it

Porteremo l'musicale e culturale, in tutte le zone del paese. Infatti, oltre al centro urbano, quest'anno dopo Casale saremo anche nella frazione die nella parte antica del paese in ...Il timore è che l'arrivo dell'riproponga l'emergenza dello scorso anno, quando i cittadini ... Frattaminore, Frattamaggiore, Casalnuovo di Napoli,, Caivano, Qualiano, Quarto, Calvizzano, ... Après la Classe e non solo: un'estate per tutti i gusti a Coreno Ausonio