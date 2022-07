Canada, Papa chiude viaggio nell'estremo nord: chiesa neghi idea di civiltà superiore ad altre (Di venerdì 29 luglio 2022) - Questo inoltre, non deve legittimare l'uso di 'mezzi di coercizione' e di 'dominio afferma Bergoglio, che chiede ancora perdono per le vittime di abusi sessuali Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 luglio 2022) - Questo inoltre, non deve legittimare l'uso di 'mezzi di coercizione' e di 'dominio afferma Bergoglio, che chiede ancora perdono per le vittime di abusi sessuali

NicolaPorro : Bergoglio in Canada per una nuova gatta da pelare del politically correct. Di cosa si tratta ?? - vaticannews_it : Una cinquantina di persone, tra cui anziani, persone che soffrono di dipendenze e malati di HIV, hanno ricevuto l'a… - vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - catt_ch : Quebec, striscione degli indigeni durante la messa del Papa: “Cancella la dottrina” - avantibionda : RT @BeppeGiulietti: -