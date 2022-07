Campagna body positive in Spagna, una modella denuncia: «Presa la mia immagine senza chiedermi il consenso» (Di venerdì 29 luglio 2022) Non tutti hanno apprezzato la Campagna spagnola che promuoveva il messaggio di body positivity in vista dell’estate e, tra questi, c’è proprio una delle donne inserite nell’immagine della Campagna. Nyome Nicholas-Williams, modella 30enne di Londra, ha denunciato sul suo feed Instagram che il suo volto è stato utilizzato senza il suo permesso. La modella in questione è quella con il bikini color oro seduta sulla sabbia e con il volto verso la telecamera. «Ottima idea, ma pessimo modo di metterla in atto», ha scritto sui suoi social raccontando di come sia già la seconda volta che le accade una cosa simile. Già nel 2020 un’azienda di telefonia rubò una sua foto e la utilizzò per promuovere i propri prodotti. Visualizza questo post su ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Non tutti hanno apprezzato laspagnola che promuoveva il messaggio dipositivity in vista dell’estate e, tra questi, c’è proprio una delle donne inserite nell’della. Nyome Nicholas-Williams,30enne di Londra, hato sul suo feed Instagram che il suo volto è stato utilizzatoil suo permesso. Lain questione è quella con il bikini color oro seduta sulla sabbia e con il volto verso la telecamera. «Ottima idea, ma pessimo modo di metterla in atto», ha scritto sui suoi social raccontando di come sia già la seconda volta che le accade una cosa simile. Già nel 2020 un’azienda di telefonia rubò una sua foto e la utilizzò per promuovere i propri prodotti. Visualizza questo post su ...

