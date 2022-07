Camorra a Ponticelli: fermato 17enne del clan (Di venerdì 29 luglio 2022) Era l’ultimo ricercato secondo le indagini della DDA sul clan De Luca Bossa e ieri con il suo fermo si è chiuso il cerchio. Si tratta del 17enne ricercato per la stesa avvenuta a Ponticelli lo scorso 2 luglio che ieri si è presentato presso gli uffici del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale accompagnato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Era l’ultimo ricercato secondo le indagini della DDA sulDe Luca Bossa e ieri con il suo fermo si è chiuso il cerchio. Si tratta delricercato per la stesa avvenuta alo scorso 2 luglio che ieri si è presentato presso gli uffici del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale accompagnato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

cronachecampane : Camorra, arrestati tre esponenti del clan De Luca Bossa di Ponticelli #Camorra #clandelucabossa #Napoli #primopiano - paolochiariello : #Juorno #camorra di #Ponticelli, arresti per armi - juornoit : #Juorno #camorra di #Ponticelli, arresti per armi - DTaddonio : RT @miriconosci: A Napoli, quartiere Ponticelli, è in atto una faida di camorra. In pochi giorni due omicidi, due bombe, con 4 automobili i… - ParliamoDiNews : Camorra, Manfredi: `Ponticelli mio grande impegno, basta paura` #camorra #manfredi #ponticelli #impegno #paura… -