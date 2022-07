Calenda vuole correre da solo: tensioni con Bonino, che minaccia di togliergli il simbolo (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlo Calenda sta pensando di correre da solo alle prossime elezioni politiche. La scelta di non allearsi con il Pd, però, potrebbe avere ripercussioni pesanti sul leader di Azione: secondo quanto ricostruito da Luca Romano su Il Giornale, Emma Bonino sarebbe pronta a togliergli il simbolo, costringendolo a raccogliere le firme per partecipare alle elezioni. Azione, infatti, non avendo un gruppo in parlamento e non essendo presente alle ultime elezioni deve ricorrere al simbolo di +Europa, che Bonino ha messo a disposizione, a condizione che Calenda si allei con il Pd e con il resto del centrosinistra. L’ex ministro dello Sviluppo economico, però, non vede di buon occhio l’idea di fare campagna elettorale con Roberto ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlosta pensando didaalle prossime elezioni politiche. La scelta di non allearsi con il Pd, però, potrebbe avere ripercussioni pesanti sul leader di Azione: secondo quanto ricostruito da Luca Romano su Il Giornale, Emmasarebbe pronta ail, costringendolo a raccogliere le firme per partecipare alle elezioni. Azione, infatti, non avendo un gruppo in parlamento e non essendo presente alle ultime elezioni deve rialdi +Europa, cheha messo a disposizione, a condizione chesi allei con il Pd e con il resto del centrosinistra. L’ex ministro dello Sviluppo economico, però, non vede di buon occhio l’idea di fare campagna elettorale con Roberto ...

