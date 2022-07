Calciomercato Spezia: giallo Maggiore, il Torino si defila e ora? (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato Spezia, il Torino si tira indietro per l’acquisto di Maggiore e ora i liguri rischiano di perderlo l’anno prossimo a zero Sembrava tutto fatto per il passaggio di Giulio Maggiore dallo Spezia al Torino, ma secondo quanto riportato dalla Nazione, i granata si sono tirati indietro. I liguri sono in questo momento in stallo: con il Torino sparito dai radar, l’interesse di Bologna e Sassuolo molto blando, lo Spezia rischia di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022), ilsi tira indietro per l’acquisto dii liguri rischiano di perderlo l’anno prossimo a zero Sembrava tutto fatto per il passaggio di Giuliodalloal, ma secondo quanto riportato dalla Nazione, i granata si sono tirati indietro. I liguri sono in questo momento in stallo: con ilsparito dai radar, l’interesse di Bologna e Sassuolo molto blando, lorischia di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: Daniel #Maldini ha salutato i compagni dopo l'allenamento di oggi. Per lui ora c… - lucabianchin7 : Daniel #Maldini oggi non si è allenato. Tra stasera e domani sarà un giocatore dello Spezia: prestito secco gratuito. #Milan #calciomercato - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Kurtic ancora possibile: tre club alla pari per il centrocampista - LeBombeDiVlad : ? #Spezia, il futuro di #Maggiore è un rebus ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -