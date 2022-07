Calciomercato Roma: Carles Perez verso il Celta Vigo (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato Roma: Carles Perez è pronto a salutare i giallorossi: vuole andare al Celta Vigo e aspetta solo l’ok della squadra La Roma sta per salutare Carles Perez. Stando a quanto riferito da Marca è vicinissimo al Celta Vigo. L’ex Barcellona non è partito con la squadra per Israele e aspetta solo la cessione: manca solo l’ok di società e allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022)è pronto a salutare i giallorossi: vuole andare ale aspetta solo l’ok della squadra Lasta per salutare. Stando a quanto riferito da Marca è vicinissimo al. L’ex Barcellona non è partito con la squadra per Israele e aspetta solo la cessione: manca solo l’ok di società e allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

