Calciomercato, rebus sul futuro di Belotti: su di lui un club di Liga (Di venerdì 29 luglio 2022) Gennaro Gattuso è approdato da poco sulla panchina del Valencia, e con la società si è gettato a capofitto su quello che è il mercato in entrata. Il nome caldo delle ultime ore arriva direttamente dall’Italia. Secondo il noto giornalista sportivo Nicolò Schira, l’ex bandiera rossonera avrebbe chiesto fortemente al club spagnolo Andrea Belotti, vecchio pallino già dai tempi del Milan. Primi contatti con l’entourage del calciatore sulla base di un contratto fino al 2025 con opzione per l’anno successivo. Belotti Gattuso Valencia Si tratterebbe di un rinforzo importante per il Valencia, tenendo conto che ringhio l’ha sempre apprezzato sin dai tempi di Palermo, quando il gallo faceva panchina a Dybala e Vasquez. Il futuro dell’azzurro potrebbe non essere in Italia, dopo Scamacca al West Ham e le voci di mercato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Gennaro Gattuso è approdato da poco sulla panchina del Valencia, e con la società si è gettato a capofitto su quello che è il mercato in entrata. Il nome caldo delle ultime ore arriva direttamente dall’Italia. Secondo il noto giornalista sportivo Nicolò Schira, l’ex bandiera rossonera avrebbe chiesto fortemente alspagnolo Andrea, vecchio pallino già dai tempi del Milan. Primi contatti con l’entourage del calciatore sulla base di un contratto fino al 2025 con opzione per l’anno successivo.Gattuso Valencia Si tratterebbe di un rinforzo importante per il Valencia, tenendo conto che ringhio l’ha sempre apprezzato sin dai tempi di Palermo, quando il gallo faceva panchina a Dybala e Vasquez. Ildell’azzurro potrebbe non essere in Italia, dopo Scamacca al West Ham e le voci di mercato ...

