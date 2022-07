Calciomercato Juventus, proposto Fabian Ruiz: la situazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato Juventus: visto l’infortunio di Pogba, ai bianconeri sarebbe stato proposto Fabian Ruiz del Napoli Direttamente da Napoli potrebbe arrivare la giusta occasione per la Juventus per rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo, dopo l’infortunio di Pogba che ha tolto una pedina fondamentale ad Allegri. Secondo Tuttosport, Fabian Ruiz sarebbe stato proposto alle big della Liga ma anche alla Juventus. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il momento le trattative per il rinnovo sono in salita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022): visto l’infortunio di Pogba, ai bianconeri sarebbe statodel Napoli Direttamente da Napoli potrebbe arrivare la giusta occasione per laper rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo, dopo l’infortunio di Pogba che ha tolto una pedina fondamentale ad Allegri. Secondo Tuttosport,sarebbe statoalle big della Liga ma anche alla. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il momento le trattative per il rinnovo sono in salita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

