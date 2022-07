Calciomercato Bologna | Di vaio blocca la cessione di Arnautovic

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 luglio 2022), Marco Dismentisce tutte le notizie sulla possibiledi, blindandolo in rossoblu Marco Di, al Resto del Carlino, fa il punto sul mercato del, obiettivo della Juventus, sembra destinato a rimanere in rossoblù: questo l’annuncio del dirigente. «È arrivata una offerta molto importante dopo solo un anno ed è pesata la scelta del giocatore di confrontarsi in Europa. In quattro giorni siamo passati da una offerta normale a una importante. Con lui si chiude la campagna di trasferimenti in uscita». L'articolo proviene da Calcio News 24.