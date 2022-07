Calcio e Razzismo – La storia di Carlos Alberto, il mulatto che volle farsi bianco (Di venerdì 29 luglio 2022) Calcio e Razzismo … il nostro Francesco Gallo ci racconta una storia davvero particolare, quella di Carlos Alberto Niente neri, siamo inglesi Mentre nel 1894 il pallone da Calcio approdava per la prima volta a San Paolo del Brasile, il Paese era attraversato da forti tensioni razziali causate dalla promulgazione della Lei Áurea. La legge firmata dalla principessa Dona Isabella aboliva finalmente la piaga della schiavitù, quella che negli ultimi trecento anni aveva cambiato per sempre la storia e il destino di tutta l’America latina. Ciononostante, la segregazione razziale, che ormai faceva parte del secolare stile di vita brasiliano e che secondo i detrattori bianchi non poteva essere cancellata dall’oggi al domani con un semplice tratto di penna, avrebbe continuato ad ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022)… il nostro Francesco Gallo ci racconta unadavvero particolare, quella diNiente neri, siamo inglesi Mentre nel 1894 il pallone daapprodava per la prima volta a San Paolo del Brasile, il Paese era attraversato da forti tensioni razziali causate dalla promulgazione della Lei Áurea. La legge firmata dalla principessa Dona Isabella aboliva finalmente la piaga della schiavitù, quella che negli ultimi trecento anni aveva cambiato per sempre lae il destino di tutta l’America latina. Ciononostante, la segregazione razziale, che ormai faceva parte del secolare stile di vita brasiliano e che secondo i detrattori bianchi non poteva essere cancellata dall’oggi al domani con un semplice tratto di penna, avrebbe continuato ad ...

