Calcio: Community Shield, torna sfida City - Liverpool (Di venerdì 29 luglio 2022) La sfida tra Manchester City e Liverpool riparte, domani pomeriggio, dal King Power Stadium di Leicester dove sarà in palio il Community Shield nell'edizione numero 100. Il City, campione d'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Latra Manchesterriparte, domani pomeriggio, dal King Power Stadium di Leicester dove sarà in palio ilnell'edizione numero 100. Il, campione d'...

Ggmar00 : RT @ScoutismoRN: Oggi inizia la Championship, domani League One, Ligue 2, c'è la Community Shield tra il City e Liverpool, Dfb Pokal oggi,… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Community Shield, torna sfida City-Liverpool Domani a Leicester vincitori Premier contro detentori Fa Cup - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMMUNITY SHIELD - Liverpool-Manchester City si giocano il primo trofeo: in quota va in scena la sfida tra bomber Nunez… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMMUNITY SHIELD - Liverpool-Manchester City si giocano il primo trofeo: in quota va in scena la sfida tra bomber Nunez… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMMUNITY SHIELD - Liverpool-Manchester City si giocano il primo trofeo: in quota va in scena la sfida tra bomber Nunez… -