Cade vicino casa e muore di stenti: il corpo senza vita di un anziano ritrovato dopo due settimane (Di venerdì 29 luglio 2022) Era uscito da quella casa di campagna nei pressi di Tivoli, cittadina alle porte di Roma. Poi, durante il tragitto del ritorno, è caduto lungo quella strada sterrata che stava percorrendo per tornare nella sua abitazione. Un incidente fatale per un uomo di 83 anni che non è più riuscito ad alzarsi. Nessuno, vista la località piuttosto isolata, ha sentito le sue grida di aiuto. Nessuno si era accorto del suo mancato ritorno. Perché l’anziano viveva solo, senza parenti. A ritrovare il suo corpo senza vita lungo quella viuzza è stato – infatti – il proprietario di quella casa, rientrato nella cittadina laziale per le ferie due giorni fa. Tivoli, anziano Cade vicino casa e muore di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Era uscito da quelladi campagna nei pressi di Tivoli, cittadina alle porte di Roma. Poi, durante il tragitto del ritorno, è caduto lungo quella strada sterrata che stava percorrendo per tornare nella sua abitazione. Un incidente fatale per un uomo di 83 anni che non è più riuscito ad alzarsi. Nessuno, vista la località piuttosto isolata, ha sentito le sue grida di aiuto. Nessuno si era accorto del suo mancato ritorno. Perché l’viveva solo,parenti. A ritrovare il suolungo quella viuzza è stato – infatti – il proprietario di quella, rientrato nella cittadina laziale per le ferie due giorni fa. Tivoli,di ...

