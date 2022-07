Cadavere fatto a pezzi ei ritrovato in provincia di Rovigo | altri resti nell’Adigetto

(Di venerdì 29 luglio 2022) Le ultime notizie dalladi. Dopo il ritrovamento di alcuniumani, mesi fa, ancora una volta, riaffiora unnelle acque, questa volta, nel Adigetto. Secondo quanto si apprende, al momento, sarebbero state ritrovate alcune parti del corpo nel canale mentre qualche giorno fa, una gamba era stata scoperta in una chiusa a Villanova del Ghebbo. Non è tutto: a Lendinara, sotto un ponte, sono stati ritrovati. L’impressione è quella che qualcuno abbiaun corpo e poi gettato iin diversi luoghi. A Lendinara, in particolare, erano stati ritrovati, dentro ai sacchi della spazzatura, il tronco e la testa di un uomo. I carabinieri sono quindi tornati a Villanova, dove in un sacco ...

MEcosocialista : RT @unoscribacchino: 'Il timore è che sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro e che il suo corpo sia stato fatto sparire, visto che… - infoitinterno : Cadavere fatto a pezzi e gettato nei sacchi riemerge dal fiume - infoitinterno : Giallo horror: cadavere fatto a pezzi trovato in più sacchi della spazzatura - telodogratis : Giallo horror: cadavere fatto a pezzi trovato in più sacchi della spazzatura - romatoday : Giallo horror: cadavere fatto a pezzi trovato in più sacchi della spazzatura -

Ildi un uomoa pezzi è stato ritrovato a Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, lungo via Casaria, nei pressi di una chiusa sul fiume Adigetto adibita alla raccolta dei rifiuti ...È stato trovatosu una traversa di via dei Tigli in avanzato stato di decomposizione: era ... Non è escluso che lo abbiaanche l'ultima volta, magari per comprare l'occorrente o per fare ...Orrore a Villanova del Ghebbo. Succede tutto in più tempi, nel corso di una giornata convulsa. In una chiusa dell'Adigetto è stata ritrovata una gamba. Poco distante in altri sacchi il tronco, la test ...I carabinieri sono quindi tornati poco più tardi a Villanova, dove in un altro sacco da rifiuti sono state trovate le due braccia. Pezzi che sono stati chiusi in un sacco nero della spazzatura. In que ...