Cabral: «Jovic alzerà senz'altro il livello della Fiorentina» (Di venerdì 29 luglio 2022) . Le parole dell'attaccante brasiliano L'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral ha parlato ai canali ufficiali del club viola dal ritiro in Austria: RITIRO A MOENA – «Con Italiano gli allenamenti sono sempre molto intensi, non c'è un giorno in cui facciamo di meno. A Moenal'affetto dei tifosi era incredibile, ci sostenevano dalla mattina alla sera sia durante gli allenamenti sia durante le partite. Per me era il primo ritiro ed è stato bellissimo». Jovic – «Parlo con lui in inglese, gli ho chiesto delle sue esperienze in Germania e in Spagna e poi ci siamo messi d'accordo sui movimenti da fare in campo. E' un grande giocatore, non a caso ha giocato nel Real Madrid, alzerà senz'altro il livello della squadra».

