Busta paga, questi lavoratori non troveranno il bonus 200€ ad agosto (Di venerdì 29 luglio 2022) Nessun accredito nel mese di luglio del bonus da 200 euro una tantum previsto dal Dl Aiuti per alcune categorie di lavoratori Il mese di luglio doveva essere il mese delle erogazioni del bonus da 200 euro una tantum previsto dal governo Draghi attraverso il Dl Aiuti ma non tutti i lavoratori italiani hanno visto L'articolo proviene da Consumatore.com.

