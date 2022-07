Burioni: ‘Assumere vitamina D nella dieta, da integratori no protezione’ (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “La vitamina D deve essere presente nella dieta, ma assumerla come integratore non offre alcuna protezione dalle fratture nell’anziano, come dimostrato da uno studio molto ampio appena pubblicato sul ‘Nejm'”. Così in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in merito a un lavoro comparso su ‘The New England Journal of Medicine’, descritto anche dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, oggi durante la presentazione del Rapporto Osmed 2021 sull’uso dei medicinali in Italia. Alla luce dei risultati della nuova ricerca, il Dg ha preannunciato una revisione della Nota 96 sulla prescrivibilità dei supplementi di vitamina D a carico del Servizio sanitario nazionale. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “LaD deve essere presente, ma assumerla come integratore non offre alcuna protezione dalle fratture nell’anziano, come dimostrato da uno studio molto ampio appena pubblicato sul ‘Nejm'”. Così in un tweet il virologo Roberto, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in merito a un lavoro comparso su ‘The New England Journal of Medicine’, descritto anche dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, oggi durante la presentazione del Rapporto Osmed 2021 sull’uso dei medicinali in Italia. Alla luce dei risultati della nuova ricerca, il Dg ha preannunciato una revisione della Nota 96 sulla prescrivibilità dei supplementi diD a carico del Servizio sanitario nazionale. L'articolo proviene da Italia ...

