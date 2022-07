Buffon | «Di Maria? Penalizzato a livello mediatico avendo giocato con tanti campioni»

(Di venerdì 29 luglio 2022) Gianluigi, portiere del Parma, è tornato a parlare della Juventus ai microfoni di Tuttosport Gianluigi, portiere del Parma, è tornato a parlare della Juventus ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni: DI– «Angel è uno di queiri che hanno avuto la “sfortuna” di far parte di squadre fortissime, composte da. E lui, essendo menorispetto ad altri, ne è uscito. Ma ce ne sonodi esempi così nel calcio. Mi viene in mente Barzagli, uno straordinario difensore reclamizzato meno di altri. Alcuni grandi non sono stati celebrati quanto avrebbero meritato. Ma visto che io li ho vissuti in prima persona, pian piano li racconto… Diè uno di questi. ...

