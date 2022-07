Buchi sul fondo dell'Atlantico. Gli scienziati vogliono risolvere il mistero

friggitricee : Buchi 'perfetti' sul fondo dell'oceano, chi li ha fatti? Gli scienziati chiedono aiuto e il web si scatena… - LucaDColella : RT @FedZac: Considerazione finale: la prima operazione che si chiude, sblocca le altre. Perché si avrà visibilità di cassa redisua e degli… - FedericaSure : @affittozorro @giustiziereX @stevi73 Il primo tweet era narrativamente un ??, tutto buchi. Nulla sulle velocità dell… - Inno74675578 : @kittyxkum Prima ti passo la lingua sulla figa e sul buco del culo poi ti scopo entrambi I buchi ?? ?? ?? ?? ?? ?? - A1_Pal : RT @ouuyaniris: No stavolta nn prendetemi sul serio non voglio vedere buchi neri pieni di peluria -

Misteriosifondale dell'Atlantico New York, 29 luglio 2022 - Misteriosifondo dell'Atlantico a nord delle Azzorre, vicino al Portogallo. Una spedizione del Noaa - la National Oceanic and ...Ed è già importante che stiamo tenendo bottafronte dei ricoveri in area medica ' . ' A livello ... Isono diffusi: 8 medici a Treviso, 5 nel distretto di Asolo, 6 in quello di Pieve di Soligo,...La scoperta a nord delle Azzorre. Le ipotesi del Noaa, l'agenzia federale Usa e il precedente che risale a 18 anni fa ...Il futuro della scuola nella San Miniato che vuol essere centro di cultura, scatena l’attacco dell’opposizione. CambiaMenti lancia proposte e non lesina critiche. "Noi da anni ci siamo battuti perché ...