Bucchioni: Ronaldo vuole il Napoli, Mendes sta cercando finanziatori e sponsor (Di venerdì 29 luglio 2022) “Ronaldo al Napoli è una di quelle cose che dici “non succede, ma se succede…”. E comunque da non scartare a priori“. Enzo Bucchioni, su Calciomercato.com, dedica un ampio editoriale alla bomba lanciata da As, ovvero che Adl ha comunicato a Ronaldo l’intenzione di ingaggiarlo per renderlo il nuovo Maradona di Napoli. Scrive: “è Jorge Mendes che sta mettendo in moto tutto. Aggiungo: quando si muove Mendes spesso i conti tornano e le pedine vanno a dama”. “Il Napoli entra in ballo per diverse ragioni, forse anche per l’amicizia di Mendes con De Laurentiis, ma anche per una convinzione che vi ho già esternato parlando di Dybala e una considerazione calcistica quasi ovvia: un colpo prima o poi lo si dovrà pur fare“. “Resta evidente, però, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) “alè una di quelle cose che dici “non succede, ma se succede…”. E comunque da non scartare a priori“. Enzo, su Calciomercato.com, dedica un ampio editoriale alla bomba lanciata da As, ovvero che Adl ha comunicato al’intenzione di ingaggiarlo per renderlo il nuovo Maradona di. Scrive: “è Jorgeche sta mettendo in moto tutto. Aggiungo: quando si muovespesso i conti tornano e le pedine vanno a dama”. “Ilentra in ballo per diverse ragioni, forse anche per l’amicizia dicon De Laurentiis, ma anche per una convinzione che vi ho già esternato parlando di Dybala e una considerazione calcistica quasi ovvia: un colpo prima o poi lo si dovrà pur fare“. “Resta evidente, però, ...

