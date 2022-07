Brusca è “socialmente pericoloso” ma da 14 mesi era in libertà. Nuovo schiaffo ai familiari delle vittime (Di venerdì 29 luglio 2022) Giovanni Brusca è ancora “socialmente pericoloso”. L’evidenza scientifica, però, deve essere sfuggita finora ai magistrati. Che soltanto ieri, dopo una nuova valutazione del fedelissimo di Totò Riina, responsabile della morte di Rocco Chinnici e Giovanni Falcone, hanno decretato che non è angioletto. Fu lui, il ‘porco’ ad azionare il telecomando della strage di Capaci e il mandante dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo, il dodicenne strangolato e sciolto nell’acido. Per punire il padre Santino che si era pentito. Brusca è pericoloso e torna sotto sorveglianza speciale L’incredibile scoperta è del questore di Palermo Leopoldo Laricchia, che ha decretato la pericolosità di Brusca. Che però nel frattempo a maggio 2021 è stato scarcerato e da un anno e qualche mese è un uomo libero. Una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Giovanniè ancora “”. L’evidenza scientifica, però, deve essere sfuggita finora ai magistrati. Che soltanto ieri, dopo una nuova valutazione del fedelissimo di Totò Riina, responsabile della morte di Rocco Chinnici e Giovanni Falcone, hanno decretato che non è angioletto. Fu lui, il ‘porco’ ad azionare il telecomando della strage di Capaci e il mandante dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo, il dodicenne strangolato e sciolto nell’acido. Per punire il padre Santino che si era pentito.e torna sotto sorveglianza speciale L’incredibile scoperta è del questore di Palermo Leopoldo Laricchia, che ha decretato la pericolosità di. Che però nel frattempo a maggio 2021 è stato scarcerato e da un anno e qualche mese è un uomo libero. Una ...

SecolodItalia1 : Brusca è “socialmente pericoloso” ma da 14 mesi era in libertà. Nuovo schiaffo ai familiari delle vittime… - razorblack66 : RT @mittdolcino: La.paura di dire che Brusca copre qualcuno dentro le istituzioni...? - carlina2465 : RT @mina_parco: 'Non c'è la prova che sia cambiato'. Ecco perchè il pentito Brusca viene ritenuto 'socialmente pericoloso' via @repubblica… - mina_parco : 'Non c'è la prova che sia cambiato'. Ecco perchè il pentito Brusca viene ritenuto 'socialmente pericoloso' via… - mazzettam : RT @DomaniGiornale: Lo stato italiano, dopo avere ordinato la sua scarcerazione un anno fa quando Giovanni #Brusca aveva già scontato 25 an… -