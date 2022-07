Borsa: Wall Street apre positiva, Dj + 0,37 (Di venerdì 29 luglio 2022) Wall Street apre positiva con il Dow Jones che sale dello 0,37% a 3.2658,12 punti, il Nasdaq avanza dell'1,28% a 12.31804 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,99% a 4112,57 punti. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022)con il Dow Jones che sale dello 0,37% a 3.2658,12 punti, il Nasdaq avanza dell'1,28% a 12.31804 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,99% a 4112,57 punti.

