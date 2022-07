Borsa: Milano chiude in rialzo spinta da trimestrali, +2,10% (Di venerdì 29 luglio 2022) La Borsa di Milano chiude in deciso rialzo con il Ftse Mib in progresso del 2,10% a 22.392 punti. La spinta arriva da un'altra tornata di trimestrali positive. Eni guadagna il 5,6%, Mediobanca il 2,3%,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladiin decisocon il Ftse Mib in progresso del 2,10% a 22.392 punti. Laarriva da un'altra tornata dipositive. Eni guadagna il 5,6%, Mediobanca il 2,3%,...

ayrvian : RT @MilanoFinanza: Exor, addio definitivo all'Italia: lascia la borsa di Milano per andare ad Amsterdam - MilanoFinanza : Exor, addio definitivo all'Italia: lascia la borsa di Milano per andare ad Amsterdam - marco_moggio : Borsa, Milano chiude in rialzo del 2% spinta dalle semestrali. Lo spread scende a 232 punti -… - fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo, luglio in rimbalzo: Londra +1,13%, Parigi +1,79%, Milano +2,16% - cavicchioli : RT @MilanoFinanza: Borsa, Milano chiude in rialzo del 2% spinta dalle semestrali. Lo spread scende a 232 punti -