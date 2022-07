Bonus trasporti 60 euro: come funziona l’incentivo alla mobilità e come richiederlo sul portale (Di venerdì 29 luglio 2022) Un incentivo di 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai trasporti pubblici. Questo è il Bonus trasporti, attivo dal prossimo mese di settembre e fino al 31 dicembre. La misura vale per l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il Bonus può essere pari fino al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento. E potrà ottenerlo chi nel 2021 ha avuto un reddito pari o inferiore a 35 mila euro. Il buono è spendibile presso un solo gestore e deve essere utilizzato entro il mese di emissione, presentandolo alle biglietterie del gestore selezionato. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il responsabile delle ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Un incentivo di 60per l’acquisto di un abbonamento aipubblici. Questo è il, attivo dal prossimo mese di settembre e fino al 31 dicembre. La misura vale per l’acquisto di un solo abbonamento: annuale, mensile o relativo a più mensilità. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Ilpuò essere pari fino al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento. E potrà ottenerlo chi nel 2021 ha avuto un reddito pari o inferiore a 35 mila. Il buono è spendibile presso un solo gestore e deve essere utilizzato entro il mese di emissione, presentandolo alle biglietterie del gestore selezionato. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il responsabile delle ...

