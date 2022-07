Bonus mobilità, come avere lo sconto sui trasporti pubblici (Di venerdì 29 luglio 2022) Da settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un Bonus per la mobilità. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, durante una conferenza stampa con il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. “Se il meccanismo funzionerà – ha spiegato Orlando – ci saranno delle evoluzioni per renderlo strutturale. Si tratta di una misura con una doppia valenza: sostegno al reddito dei lavoratori e degli studenti e un incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico“. Bonus trasporti pubblici, come funziona Il Bonus può essere pari al 100% di quanto speso con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve essere eseguito entro il 31 dicembre di quest’anno. La misura prevista dal dl ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Da settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere unper la. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, durante una conferenza stampa con il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. “Se il meccanismo funzionerà – ha spiegato Orlando – ci saranno delle evoluzioni per renderlo strutturale. Si tratta di una misura con una doppia valenza: sostegno al reddito dei lavoratori e degli studenti e un incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico“.funziona Ilpuò essere pari al 100% di quanto speso con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve essere eseguito entro il 31 dicembre di quest’anno. La misura prevista dal dl ...

