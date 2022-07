Bonus 200 euro, la proroga ci sarà? (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre c’è ancora chi lo deve ricevere e sembrava impossibile che potesse essere prorogato, si torna a parlare di conferma del Bonus 200 euro anche per settembre e probabilmente anche oltre. C’è chi lo ha infatti già definito addirittura ‘Bonus Natale’. Non si tratta di semplici dicerie ma è quanto starebbe meditando il Governo. La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonus 200 euro, facciamo chiarezza Bonus 200 euro proroga, accredito anche ad agosto e settembre se ci saranno risorse Bonus 200 euro, alcuni dovranno restituirlo Bonus 200 euro sale a 1000 ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre c’è ancora chi lo deve ricevere e sembrava impossibile che potesse essereto, si torna a parlare di conferma del200anche per settembre e probabilmente anche oltre. C’è chi lo ha infatti già definito addirittura ‘Natale’. Non si tratta di semplici dicerie ma è quanto starebbe meditando il Governo. La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::200, facciamo chiarezza200, accredito anche ad agosto e settembre se ci saranno risorse200, alcuni dovranno restituirlo200sale a 1000 ...

