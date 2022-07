Bonus 200 euro, ecco chi non l’ha ricevuto il 27 luglio. Nota Rts Milano (Di venerdì 29 luglio 2022) Il personale della scuola a tempo indeterminato ha ricevuto il Bonus una tantum di 200 euro il 27 luglio. La Ragioneria territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza ha pubblicato una Nota in cui spiega chi non ha ricevuto il Bonus il 27 luglio e chiarisce su esonero aliquota contributiva 0,8% L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Il personale della scuola a tempo indeterminato hailuna tantum di 200il 27. La Ragioneria territoriale dello Stato diMonza e Brianza ha pubblicato unain cui spiega chi non hailil 27e chiarisce su esonero aliquota contributiva 0,8% L'articolo .

