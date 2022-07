Bonus 200 euro: come funziona per lavoratori neo assunti (Di venerdì 29 luglio 2022) Recentemente convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91, il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) ha previsto un Bonus di 200 euro una tantum da riconoscere a lavoratori dipendenti, pensionati e ad una vasta platea di altri soggetti, tra cui figurano i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e quanti percepiscono le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’erogazione del Bonus in favore dei dipendenti avverrà da parte del singolo datore di lavoro, il quale anticiperà in busta paga l’importo, salvo poi recuperarlo sui contributi da versare all’INPS con modello F24. La platea degli aventi diritto comprende tutti coloro che sono in forza nel mese di luglio 2022 ed hanno altresì presentato all’azienda una dichiarazione in cui attestano di non essere già titolari del Bonus in quanto ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 29 luglio 2022) Recentemente convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91, il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) ha previsto undi 200una tantum da riconoscere adipendenti, pensionati e ad una vasta platea di altri soggetti, tra cui figurano i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e quanti percepiscono le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’erogazione delin favore dei dipendenti avverrà da parte del singolo datore di lavoro, il quale anticiperà in busta paga l’importo, salvo poi recuperarlo sui contributi da versare all’INPS con modello F24. La platea degli aventi diritto comprende tutti coloro che sono in forza nel mese di luglio 2022 ed hanno altresì presentato all’azienda una dichiarazione in cui attestano di non essere già titolari delin quanto ...

