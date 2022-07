Bologna, Theate saluta: affare da 20 milioni (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Bologna ha lasciato partire Theate, uno dei suoi difensori più promettenti, per 20 milioni di euro. Il belga si accaserà in Francia, al Rennes, dove è pronto ad iniziare una nuova avventura. Così il Bologna si è costruito un tesoretto per intervenire sul mercato e riorganizzare la rosa. Dopo una sola stagione in Italia, Theate ha deciso di traferirsi in Francia per cercare nuove possibilità. Probabilmente anche per sentirsi più vicino a casa. Con il Bologna ha collezionato 32 presenze nella scorsa Serie A, condite da due gol. FOTO: Getty – Theate-Bologna-Rennes IL calciatore ha voluto salutare la piazza bolognese su Twitter, nonostante il matrimonio sia durato solamente un anno: “Grazie di tutto Bologna, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilha lasciato partire, uno dei suoi difensori più promettenti, per 20di euro. Il belga si accaserà in Francia, al Rennes, dove è pronto ad iniziare una nuova avventura. Così ilsi è costruito un tesoretto per intervenire sul mercato e riorganizzare la rosa. Dopo una sola stagione in Italia,ha deciso di traferirsi in Francia per cercare nuove possibilità. Probabilmente anche per sentirsi più vicino a casa. Con ilha collezionato 32 presenze nella scorsa Serie A, condite da due gol. FOTO: Getty –-Rennes IL calciatore ha volutore la piazza bolognese su Twitter, nonostante il matrimonio sia durato solamente un anno: “Grazie di tutto, ...

