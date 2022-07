Bologna | Di Vaio | «Sogno il club in Europa Fieri di ciò che abbiamo costruito»

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il d.s. delDiha parlato degli obiettivi che si pone con ilrossoblù Marco Di, neo direttore sportivo del, in una intervista al Resto del Carlino ha parlato degli obiettivi che si pone con ilrossoblù. LE PAROLE – «Vogliamo continuare a crescere e raggiungere l’obiettivo minimo dichiarato dal presidente. La soglia dei 50 punti che ci permette di porre le basi per unda. Un mio? Vedere ilin. Dipende da tanti fattori ma ciò che oggi sembra lontano nel calcio può avvicinarsi in fretta.unserio e credibile, possiamo sederci a tutti i tavoli. Potevamo ...

Queste le dichiarazioni riportate dal Resto del Carlino rilasciate da Marco Di, il DS dei felsinei, sempre più ambiziosi in ottica futura. L'ex bomber rossoblù, che in quattro anni a...Il Direttore Sportivo degli emiliani ha rivelato le ambizioni del Club, solido a tal punto da aver posto le basi per raggiungere l'Europa nel giro di pochi anni ...Il difensore belga è ufficialmente un nuovo giocatore del club francese. Offerta da 9 milioni più bonus per Orsolini: risposta rossoblù attesa a breve ...