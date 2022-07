Bollettino Covid: oggi in Italia 54.088 nuovi casi e 244 morti. I dati del 29 luglio (Di venerdì 29 luglio 2022) I dati del Covid in Italia del 29 luglio 2022 Roma, 29 luglio 2022 - Sono 54.088 i nuovi casi di Covid in Italia . il dato contenuto nel Bollettino di oggi conferma un trend in calo per quanto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Idelindel 292022 Roma, 292022 - Sono 54.088 idiin. il dato contenuto neldiconferma un trend in calo per quanto ...

serenel14278447 : Covid, il bollettino del 29 luglio: 54.088 casi e 244 morti. Tasso di positività al 19,2% - SiciliaTV : Nelle ultime 24 ore in Sicilia registrati 3.566 nuovi casi positivi di Covid-19, contro i 4.096... #bollettino… - Luxgraph : Covid in Italia, il bollettino di oggi 29 luglio: 54.088 nuovi casi e 244 morti #corriere #news #2022 #italy #world… - Frankf1842 : RT @fanpage: Sono 54.088 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Altri 244 morti, il bollettino di oggi del Mini… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #bollettino Covid, i contagi in Sicilia: 3.566 nuovi positivi e 17 morti -